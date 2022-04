Der VfR Aalen, der am Samstag (14 Uhr) zum 34. Spieltag der Regionalliga Südwest ins Ulmer Donaustadion kommt, hat Markus Thiele einst in den Profifußball gebracht. Was der Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, derzeit Tabellenzweiter hinter der SV Elversberg, sagt: „Wir wären schon entt...