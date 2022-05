Am Ende war es Verzweiflung pur beim SSV Ulm 1846 Fußball. Manuel Salz, der eingewechselte Großaspacher mit der Maske, hatte die Gastgeber in der 66. Minute gerade mit 2:0 in Führung geschossen, als sich Trainer Thomas Wörle dazu durchrang, Innenverteidiger Johannes Reichert in die Sturmspitze z...