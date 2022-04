„Auswärtssieg, Auswärtssieg“. Es waren noch keine zehn Minuten in der Bizerba-Arena in Balingen gespielt, als die rund 250 mitgereisten Fans des SSV Ulm 1846 Fußball auf der Gegentribüne den sechsten Sieg in Folge forderten. Und sie hatten allen Grund dazu. Die Spatzen legten am 33. Spieltag...