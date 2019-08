Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball konnte nach der ersten Halbzeit entspannt in die Pause gehen: Zwei Tore Vorsprung hatten die Spatzen da bereits im Spiel gegen den FK Primasens. Lukas Hoffmann schoss das erste Tor in der 32. Minute, Burak Coban legte in der Verlängerung der ersten Halbzeit nach. Die Gäste konnten den Vorsprung der Ulmer nicht mehr einholen und die Spatzen gewannen die Partie mit 2:0.

Die Spieler vom FK Pirmasens sammelte hingegen fleißig gelbe Karten, allein in der zweiten Halbzeit verwarnte der Schiedsrichter drei Mal.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.

In unserem Liveticker könnt ihr das Spiel nachlesen:

