Aufregung im Fußball-Bezirk Donau/Iller. Gleich zwei Kreisliga-Spiele endeten mit einem Eklat und wurden abgebrochen. In der Begegnung der Kreisliga A/Donau zwischen dem SV Nersingen und dem TSV Erbach verließen die Gäste am Sonntagnachmittag in der Nachspielzeit das Spielfeld. Die Begegnung in d...