Stürmer Semir Telalovic steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Borussia Mönchengladbach vor dem Absprung. Der 23-jährige Ex-Regionalligakicker des FV Illertissen und von Verbandsligist SSV Ehingen-Süd befindet sich nicht mit dem Elitekader von Neu-Trainer Gerardo Seoane im Trainingslager der „Fohlen“ in Rottach-Egern am Tegernsee. Der gebürtige Ehinger mit bosnischen Wurzeln, eigentlich noch bis 30. Juni 2024 vertraglich an den Traditionsklub vom Niederrhein gebunden, soll von der Borussia die Freigabe für Verhandlungen mit einem möglichen neuen Arbeitgeber erhalten haben.

Bundesliga-Debüt im Januar