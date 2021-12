Knapp 15 Minuten lang ist der Fernseh-Beitrag von Sportinside, den der WDR am Sonntagabend gesendet hat. Das Thema: rechte Fanszenen im Fußball. Dargestellt werden soll, wie unterschiedlich Vereine in Deutschland mit der rechtsextremen Szene umgehen. Unter anderem am Beispiel des SSV Ulm 1846 Fuß...