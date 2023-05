Es war ein buntes Bild, das sich am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz im Donaustadion bot. Zur Überraschung des Trainerteams. Denn wo normalerweise in einheitlichem Schwarz trainiert wird, waren gut gelaunte Spieler in Trikots von FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC Wangen, TSV Ilshofe...