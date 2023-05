Was in Ulm über Jahre hinweg als verwegener Traum belächelt wurde, ist nun Wirklichkeit: Der SSV Ulm 1846 Fußball ist zurück im Profifußball. Ausgerechnet am 20. Mai dürfen die Ulmer den sehnsüchtig erwarteten Aufstieg feiern. Einem Datum, das treuen Anhängern aus ganz anderen Gründen in bi...