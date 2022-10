Spieltag an Allerheiligen! Am Dienstag, 1. November 2022 spielt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen die Sport-Union Neckarsulm im Achtefinale des WFV-Pokals. Anpfiff des Spiels im Pichterichstadion in Neckarsulm ist um 14 Uhr. Die Partie im Liveticker.