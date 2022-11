Kevin Ruiz, der ehemalige Drittliga-Kicker und aktuelle spielende Co-Trainer des SSV Ehingen-Süd, hat spanische Wurzeln und wünscht sich beide Teams in die nächste Runde: Am Sonntag, 20 Uhr, trifft Deutschland im zweiten Vorrundenspiel der WM auf Spanien. Doch was sagt er zu den ersten Auftritten...