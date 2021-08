Derbytime an der Kreuzeiche. Die Oberliga-Truppe von Maik Schütt bittet in der 3. Runde des württembergischen Verbandspokals die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen zum Tanz. Nach Siegen über die Landesligisten Zimmern und SV 03 Tübingen bekommen es die Reutlinger nun in der dritten Runde mit dem letztjährigen Pokalfinalisten aus Balingen zu tun. Keine leichte Aufgabe für Maik Schütt und seine junge Truppe. Vor dem Ligastart in Nöttingen ist dieses Spiel jedoch eine sehr gute Standortbestimmung. Anstoß in Reutlingen ist um 15.30 Uhr.

Hier können Sie den detaillierten Spielverlauf in unserem Liveticker nachlesen.