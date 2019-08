Große Trauer im Fußball-Bezirk Alb: Kurt Kuschel (89), langjähriger Bezirksvorsitzender und Staffelleiter, ist am Mittwoch, nach anfänglichem Verdacht auf Schlaganfall, mit einer Gehirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort in der Nacht verstorben.

„Ich bin total geschockt, für mich kam die Nachricht vollkommen unerwartet. Ich war in Österreich im Urlaub und wollte Kurt eigentlich am nächsten Dienstag besuchen“, sagt Horst Beck, langjähriger Weggefährte Kuschels im WFV-Bezirk Alb, dessen Nachfolger als Bezirksvorsitzender und enger persönlicher Freund der aus Heiligenhafen an der Ostsee stammender Funktionslegende.

Eine wahre Legende

Kurt Kuschel war ein besonderer Vertreter seiner Zunft. Der regionale Fußball schien ohne den meinungsstarken und durchsetzungsfreudigen Macher unvorstellbar. „Der Begriff Legende wird heutzutage fast schon inflationär vergeben, auf Kurt aber trifft er wirklich zu. Ich kenne niemanden, der sich so langjährige Verdienste in diversen Ämtern des Bezirks Alb erworben hat“, macht Beck klar.

Mehr über Kurt Kuschel und dessen anstehende Beerdigung lesen Sie in unserer Printausgabe (Südwest Presse Metzingen/Ermstalbote Bad Urach, Reutlinger Nachrichten, Alb-Bote Münsingen) am Samstag, 31. August 2019.