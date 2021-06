Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat wieder gute Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale bei der Europameisterschaft. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann am Samstagabend sein zweites Gruppenspiel in München gegen Titelverteidiger Portugal mit 4:2 (2:1). Damit kann die DFB-Elf ...