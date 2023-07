deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen startet am Montag, dem 24.07.2023, die Für diestartet am Montag, dem, die Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland . Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfindet bei dieser WM nach Platz zwei bei der EM im Vorjahr mehr Druck. "Die Wahrnehmung ist eine andere. Die Erwartungshaltung ist größer. An diesem Druck musst du wachsen", sagte sie im Vorfeld des Auftaktspiels gegen Marokko. Dennoch ist das Ziel klar formuliert: "Unser Anspruch ist es, bei allen Turnieren um den Titel mitzuspielen."

Alle Informationen zur Übertragung des Frauen-WM-Spiels Deutschland gegen Marokko im Free-TV und kostenlosem Stream bekommt ihr hier.

Deutschland gegen Marokko – Frauen-WM 2023: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Gruppenphase zwischen Deutschland und Marokko findet am Montag, den 24.07.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 10:30 Uhr deutscher Zeit im AAMI Park im australischen Melbourne. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Deutschland, Marokko

: Deutschland, Marokko Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 Gruppe : H, 1. Spieltag

: H, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.07.2023, 10:30 Uhr MESZ

: 24.07.2023, 10:30 Uhr MESZ Stadion/Spielort : AAMI Park, Melbourne (Australien)

: AAMI Park, Melbourne (Australien) Schiedsrichterin: Tori Penso (USA)

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfindet den Druck bei der Frauen-WM 2023 nach der starken Europameisterschaft als deutlich höher.

Frauen-WM Übertragung: Wo läuft Deutschland gegen Marokko im Free-TV?

Das Spiel zwischen Deutschland und Marokko wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel live und in voller Länge im ZDF verfolgen. Die Übertragung beginnt um 10 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Moderator Fußball-Fans werden sich hinsichtlich des Spiels zwischen Deutschland und Marokko in der Gruppenphase der Frauen-WM fragen, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten:Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel live und in voller Länge im ZDF verfolgen.Moderator Sven Voss führt mit den Expertinnen Kathrin Lehmann und Giulia Gwinn durch die Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann

Wo wird Deutschland vs. Marokko im Stream übertragen?

Für das Frauen-WM-Spiel Deutschland gegen Marokko gibt es einen kostenlosen Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt das ZDF das Spiel live und in voller Länge in seiner Mediathek. Auch ZDF Sport überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung:

Deutschland gegen Marokko: Die voraussichtlich DFB-Aufstellung

Mit welcher Aufstellung geht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das mit Spannung erwartete Spiel gegen Marokko?

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland:

Tor : Frohms

: Frohms Abwehr : Huth, Hendrich, Hegering, Rauch

: Huth, Hendrich, Hegering, Rauch Mittelfeld : Oberdorf, Däbritz, Magull, Brand, Bühl

: Oberdorf, Däbritz, Magull, Brand, Bühl Angriff: Popp

