Nico Hülkenberg fährt mindestens ein weiteres Jahr als Stammfahrer in der Formel 1. Der US-Rennstall Haas stattet den Deutschen mit einem Vertrag für die Saison 2024 aus.

Hülkenberg und Magnussen: Haas setzt auf Erfahrung

Für mindestens ein weiteres Jahr hat Hülkenberg sein sportliches Zuhause gefunden. Am Donnerstag verkündete Haas sein Line-up für die Saison 2024 und die verlängerte Zusammenarbeit mit Hülkenberg. Auch im kommenden Jahr wird der 36-Jährige also dem Rennzirkus der Königsklasse angehören, es wird sein elftes Jahr als Stammpilot. Im zweiten Cockpit setzt Haas auf Kontinuität: Der Däne Kevin Magnussen bleibt Hülkenbergs Teamkollege.

Haas setzt auf viel Erfahrung von zusammen 346 Formel-1-Einsätzen. „Nico hat sich ohne viel Lärm eingefügt und sich als wertvolles Mitglied des Teams erwiesen. Er hat bald 200 Starts in der Formel 1, und wir sind sehr froh, dass wir von dieser Erfahrung hinter dem Steuer profitieren können“, sagte Teamchef Günther Steiner.

Formel 1: Hülkenberg freut sich über Klarheit

Auch Hülkenberg freute sich über Klarheit in der Karriereplanung. "Es ist schön, die Dinge für die nächste Saison frühzeitig zu regeln und sich auf die Rennen und die Verbesserung der Leistung zu konzentrieren", sagte er: "Wir treten in einem sehr engen Mittelfeld an, und ich freue mich, die gemeinsame Reise fortzusetzen."