Die Formel 1 überrascht die Fans mit einer weiteren Änderung am Zeitplan und ändert das Format für die Rennwochenenden mit einem Sprintrennen. Die neuen Regeln greifen schon beim Rennen in Baku.

Formel 1 beschließt weiteres Qualifying an Sprint-Wochenenden

Bereits in Baki wird nun die Qualifikation für das Hauptrennen bereits am Freitagnachmittag gefahren. Am Samstag gibt es statt einer zweiten Trainingseinheit eine verkürzte Qualifikation für das später folgende Sprintrennen. Damit gibt es an den sechs Sprint-Wochenenden dieser Saison nur noch eine reine Trainingseinheit am Freitag, der Samstag gehört ganz dem Sprint-Format.

Die Gründe für die Anpassung des Formel 1-Zeitplans

Die Formel 1 plant, das Showelement zu stärken, indem sie das Samstagstraining durch eine spannendere Startplatzjagd für das Mini-Rennen ersetzt. Das bisweilen zähe und sportlich wenig aussagekräftige Training wird somit ersetzt. Die Startpositionen für den Grand Prix am Sonntag werden nicht mehr durch das Ergebnis des Sprints bestimmt. Die Macher der Rennserie hoffen, dass Fahrer und Teams im 100 Kilometer langen Sprintrennen mehr Risiken eingehen werden. Vergehen im Sprintrennen führen jedoch zu Strafen im Hauptrennen.

Gefahr für Fahrer und Auto? Erstmals ein Sprintrennen auf einem Stadtkurs

In Baku findet erstmals in der Formel 1 ein Sprint auf einem Stadtkurs statt. Die Rennställe sind besorgt, da es zu mehr Unfällen und gefährlichen Situationen kommen könnte. Der Sieger des Sprints erhält acht WM-Punkte, während der Achte noch einen Punkt erhält.

Grundsätzlich haben Teams und Fahrer vorab ihre Zustimmung zu dem veränderten Format signalisiert. Weitere Sprint-Wochenenden sind in Spielberg, Spa, Katar, Austin und São Paulo geplant. Für die anderen Grand Prix bleibt der Zeitplan vorerst unverändert.

