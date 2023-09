Die gesamte NFL-Welt ist im Swift-Modus. Nachdem Popstar Taylor Swift am vergangenen Sonntag das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears besuchte, erreichten die Spekulationen zum Beziehungsstatus zwischen der 33-jährigen Sängerin und Star Tight End Travis Kelce ungeahnte Höhen. In der Family Suite jubelte Swift gemeinsam mit der Mutter von Travis dem Star-Spieler zu, der gegen Ende des Spiels beim Kantersieg seines Teams gar einen Touchdown fing.

Obwohl von den „Swifties“ und NFL-Fans bislang nur über den Beziehungsstatus spekuliert werden kann, hat sich der Flirt für Travis Kelce schon jetzt gelohnt. Millionen Swifties stürzen sich seit Sonntag auf den NFL-Spieler und lassen seine Followerzahlen auf Social Media sowie seine Trikotverkäufe in die Höhe schießen.

Trikotverkäufe von Travis Kelce um 400 % gestiegen

Nach dem Auftritt der 12-fachen Grammy-Preisträgerin im Arrowhead Stadium schossen die Trikotverkäufe für den All-Pro-Tight-End in die Höhe.

Nach Angaben des Sportbekleidungs- und Fanartikelherstellers Fanatics war Kelce am Sonntag einer der 5 meistverkauften NFL-Spieler. Er verzeichnete einen Verkaufsanstieg von fast 400 % auf allen Fanatics-Websites, einschließlich dem NFLShop.com.

Über 300.000 Follower: Swifties stürmen Instagram-Seite von Travis Kelce

Innerhalb kürzester Zeit stürzten sich Taylor Swift-Fans auf die Social Media-Kanäle von Travis Kelce. Über Nacht generierte der NFL-Star mehr als 325.000 neue Follower auf Instagram.

Selbst beim Gewinn des Super Bowls der Kansas City Chiefs Anfang dieses Jahres bekam er in solch kurzer Zeit nicht so viele neue Anhänger auf Social Media.

Travis Kelce ist einer der besten Tight Ends in der NFL.

© Foto: Brynn Anderson/dpa

Die Story hinter den Beziehungsgerüchten

Taylor Swift-Fans tragen und tauschen schon seit Jahren personalisierte Freundschaftsarmbänder mit den Namen ihrer Songs. Als Swift im Juli im Arrowhead Stadium (dem Stadion der Kansas City Chiefs) auftrat, sagte der Tight End, dass er Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer schenken wollte. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Shows nicht spricht, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs aufsparen muss, die sie singt", so Kelce zu seinem Bruder im Juli in ihrem Podcast "New Heights".

Beim Spiel zwischen den Chiefs und den Chicago Bears am Sonntag wurde Swift nun neben Kelces Mutter Donna gesehen, wie sie Kelce in seiner Familiensuite anfeuerte.

Swifts Unterstützungsbekundung kommt nach wochenlangen Spekulationen von verschiedenen NFL-Sendern und der großen Mehrheit der Swifties, dass sie und Kelce ein Paar sind. Obwohl die beiden eine romantische Verbindung nicht öffentlich bestätigt haben, sagte Kelce in einem Interview mit ESPN letzte Woche, dass er den Fokus auf Swift und ihn "urkomisch" finde.