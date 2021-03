Fabian Rießle fiel nach dem letzten Kraftakt einer schwierigen Saison völlig erschöpft in den Schnee. Mit Platz drei beim Weltcup-Finale der Kombinierer in Klingenthal sorgte der Team-Olympiasieger für ein Happyend eines durchwachsenen Winters. Das deutsche Team kann angriffslustig in Richtung ...