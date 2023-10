Am heutigen Dienstag, den 3. Oktober 2023, trifft der FC Bayern München in der Champions League auf den FC Kopenhagen. Nach dem Sieg über Manchester United am ersten Spieltag möchten die Bayern im heutigen Spiel gegen Kopenhagen die Tabellenführung in der Gruppe A weiter ausbauen. Mit Spannung blicken die Bayern-Fans auf das Spiel und auf die Startaufstellung der Münchner.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur Aufstellung des FC Bayern München im Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen.

FC Kopenhagen gegen FC Bayern: Spielt de Ligt wieder von Beginn an?

Nach dem Spiel gegen RB Leipzig könnte Cheftrainer Thomas Tuchel leichte Änderungen in der Startelf vornehmen. Im Tor ist durch die Abstinenz von Manuel Neuer Sven Ulreich weiter gesetzt. In der Defensive werden vermutlich Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim und Alphonso Davies starten. De Ligt könnte nach seiner kurzen Verletzungspause wieder sein Comeback geben. Im Mittelfeld wird es im Zentrum in Person von Leon Goretzka und Joshua Kimmich wohl keine Überraschungen geben. Davor könnten vermutlich wieder Thomas Müller, Jamal Musiala und der formstarke Leroy Sane stürmen. Auf der Mittelstürmer-Position ist natürlich Harry Kane gesetzt. Möglich ist, dass Raphael Guerreiro eine Chance in der Startelf erhält.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen den FC Kopenhagen

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München heute im Überblick:

Tor

Ulreich

Abwehr

Mazraoui

de Ligt

M.-J. Kim

Davies

Mittelfeld

Goretzka

Kimmich

Sane

T. Müller

Musiala

Angriff

Kane

Aufstellung vom FC Kopenhagen

Kopenhagens Cheftrainer Jacob Neestrup wird vermutlich auf eine defensive Grundformation setzen und könnte mit dieser Startelf beginnen.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Kopenhagen:

Grabara - Ankersen, Vavro, Diks, Meling - Lerager, Falk, Goncalves - Elyounoussi, Larsson, Achouri

Champions League: So seht ihr FC Kopenhagen gegen den FC Bayern heute