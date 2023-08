Daniel Peretz ist der neue Torhüter des FC Bayern. Zur Vorstellung hat er eine Kampfansage an die etablierten Manuel Neuer und Sven Ulreich formuliert. „Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich will natürlich spielen. Ich will mich beweisen“, kündigte der Israeli bei seiner offiziellen Vorstellung angriffslustig an und ergänzte, er wolle "so gut trainieren, wie es möglich ist, um dem Trainer zu zeigen, was ich kann". Die Münchner hatten den Transfer von Maccabi Tel Aviv am Freitag offiziell gemacht. Die Ablöse soll fünf Millionen Euro plus Boni betragen. Die Fans fragen sich nun, ob Peretz als neue Nummer 1 geholt wurde.

Neuer-Herausforderer? Peretz ein Transfer mit Zukunft

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte, dass Peretz als Transfer mit Perspektive gedacht ist - nicht zuletzt aufgrund der "fortschreitenden Genesung" von Neuer. "Er kann ganz viel lernen von Manu, oder auch von Sven. Mit Daniel können wir ein Stück weit die Zukunft planen, deswegen haben wir ihn auch mit Fünfjahresvertrag ausgestattet." Peretz betonte, er freue sich auf Neuer: "Er ist mein Idol."

Bayerns neuer Torhüter Daniel Peretz wird von Bayerns Vorstandsvorsitzendem Jan-Christian Dreesen auf einer Pressekonferenz vorgestellt. (

© Foto: Jordan Raza/dpa

Neuer-Rückkehr beim FC Bayern wahrscheinlich

Dreesen erklärte, dass die Bayern aufgrund der Fortschritte von Neuer bei der Suche nach einem Torhüter umgedacht haben. "Unsere Überlegungen haben sich verändert in dieser Zeit." Nach dem Abgang von Yann Sommer hatten die Münchner zuerst eine neue Nummer 1 gesucht. Vor Saisonbeginn entschied die Vereinsführung dann, mit Ulreich als Anführer zwischen den Pfosten in die neue Spielzeit zu starten. Die Überlegungen hätten sich durch die „deutlich fortgeschrittene Genesung“ von Neuer geändert, bestätigte Dreesen.

Am Ende habe auch die Expertise von Torwarttrainer Michael Rechner den Ausschlag im sogenannten "Ausschuss Sport" gegeben. "Bei Daniel Peretz war es hundert Prozent eindeutig", Rechner habe "nicht den Hauch eines Zweifels gelassen, das hat uns die Entscheidung auch leicht gemacht", sagte der Klubchef.