Nach seinem Sieg bei den French Open 2023 hat Novak Djokovic die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobert und ist nun alleiniger Rekordhalter mit den meisten Grand Slam-Erfolgen. Der serbische Tennisspieler übernahm durch seinen 23. Grand-Slam-Titel die Führung von Carlos Alcaraz aus Spanien und wird zum insgesamt 388. Mal als Nummer eins geführt.

Im Finale setzte sich Djokovic am Sonntag gegen Casper Ruud aus Norwegen mit einem Ergebnis von 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 durch und sicherte sich somit zum dritten Mal den Titel auf dem Sandplatzturnier in Paris. Mit nun 23 Major-Titeln hat der 36-jährige Djokovic Rafael Nadal überholt und ist der alleinige Rekordsieger bei den Grand-Slam-Turnieren.

Djokovic knackt den Rekord

„Ich bin mehr als glücklich in meinem Leben, dass ich 23 Grand-Slam-Titel gewonnen habe. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, schwärmte Djokovic nach dem Sieg und dankte seiner Familie sowie seinem Anhang. „Ihr wisst, was wir durchgemacht haben. Ihr wisst, wie schwer es sein kann. Ich danke euch für eure Geduld und Toleranz“ Auf seiner Jacke prangte bereits die magische 23. Djokovic ist nun vor dem 14-maligen Paris-Champion Nadal, der dieses Jahr verletzt fehlte, auch der älteste Sieger in der Geschichte der French Open.

Novak Djokovic feiert seinen Erfolg mit Ballmädchen und Balljungen bei den French Open 2023.

© Foto: Christophe Ena/dpa

Nadal gratuliert Djokovic: „Großartige Leistung“

Der derzeit verletzte Tennis-Superstar Rafael Nadal hat Dauer-Kontrahent Novak Djokovic zum Sieg bei den French Open und zu einer historischen Bestmarke gratuliert. „23 ist eine Zahl, an die man noch vor ein paar Jahren nicht denken konnte - und du hast es geschafft! Genieße es mit deiner Familie und deinem Team!“, schrieb der Spanier am Sonntag bei Twitter.

Der 36 Jahre alte Serbe bezwang im Finale den Norweger Casper Ruud mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. „Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung“, schrieb Nadal. Djokovic triumphierte in seinem siebten Endspiel beim Sandplatzklassiker im Stade Roland Garros zum dritten Mal. Djokovic ist nun vor dem 14-maligen Paris-Champion Nadal, der dieses Jahr verletzt fehlte, auch der älteste Sieger in der Geschichte der French Open.

Djokovic an der Spitze – Meiste Grand-Slam-Titel im Herrentennis

Novak Djokovic hat sich mit dem Sieg bei den French Open den alleinigen Rekord an Grand-Slam-Titeln im Herrentennis gesichert. Der Serbe ließ mit dem 23. Erfolg bei den vier großen Tennisturnieren den Spanier Rafael Nadal hinter sich.

Die meisten Grand-Slam-Titel im Herrentennis