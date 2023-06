Die Informationen zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Vietnam bekommt ihr hier im Überblick.

Deutschland gegen Vietnam – Frauen-Länderspiel heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen Deutschland und Vietnam wird am Samstag, 24. Juni 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 18:15 Uhr im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Deutschland, Vietnam

Deutschland, Vietnam Wettbewerb: Frauen Test-Länderspiel

Frauen Test-Länderspiel Datum und Anpfiff: Samstag, 24.06.2023, 18:15 Uhr

Samstag, 24.06.2023, 18:15 Uhr Spielort: Stadion am Bieberer Berg, Offenbach

Die Frauen-Nationalmannschaft empfängt Vietnam im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach.

Deutschland vs. Vietnam: Wo wird das Frauen-Länderspiel im Free-TV übertragen?

Das ZDF überträgt das Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Vietnam live im Free-TV. Der Mainzer Sender geht ab 18:00 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Viele Fußballfans fragen sich, ob das Testspiel Deutschland gegen Vietnam heute live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten:Der Mainzer Sender geht ab 18:00 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Sven Voss wird als Moderator durch die Fußball-Übertragung führen. Kathrin Lehmann ist als Expertin mit dabei. Kommentator des Spiels ist Norbert Galeske.

Kostenloser Stream des Frauen-Länderspiels: So seht ihr Deutschland vs. Vietnam

Das ZDF bietet parallel zur Ausstrahlung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream zum Spiel der deutschen Frauen gegen Vietnam auf sportstudio.de an.

Die Übertragung in der Übersicht:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : –

: – Livestream: sportstudio.de

