Sind sind Freunde und doch auch Gegner. Am Samstag greifen Thomas Tuchel und Pep Guardiola nach Europas Fußballkrone. Wenn am Abend (21 Uhr/Sky und DAZN) der FC Chelsea im Champions-League-Finale in Porto auf Manchester City trifft, dann begegnen sich auch zwei Trainer, die sich schon lange kennen ...