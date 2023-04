Oliver Kahn beschwor im noblen Ballroom des altehrwürdigen Kimpton Clocktower Hotels das Wunder von München. „Es sieht nicht so gut aus, nur ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Es ist immer alles möglich“, sagte der Vorstandschef. Nach dem niederschmetternden 0:3 (0:1) seines FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City gab sich Kahn beim Mitternachtsbankett kämpferisch. Trainer Thomas Tuchel und seine geschockten Stars lauschten den eindringlichen Worten ihres Bosses bei Beef Wellington, Garnelen und schottischem Lachs allerdings mit ausdruckslosen Gesichtern und hängenden Köpfen.

Trainer Tuchel reagiert trotzig

Allzu groß ist bei Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. der Glaube nicht mehr, im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) das Unmögliche noch möglich zu machen. Der spät eingewechselte Müller bewertete das Ergebnis als „absolut katastrophal. Das ist ein Schlag in die Magengrube“. Leon Goretzka sprach von einer „miserablen Ausgangsposition“, einer „riesigen Hypothek“. Auch Kimmich war weit vom „Mia san mia“ entfernt: „Wir können alle rechnen.“

Dennoch: „Abgeschenkt wird nichts“, sagte Tuchel trotzig. Auch Kahn forderte vor 300 Edelfans eine Reaktion. „Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch einmal alles reinzuwerfen. Um unseren Fans auf der ganzen Welt zu zeigen, dass wir eben nicht aufgeben.“ Deshalb bringe es „jetzt auch nichts“, betonte der Bayern-Boss mit ernster Miene, „groß zu lamentieren und alles negativ zu sehen. Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Wir können es uns nicht erlauben, hier in Gedanken zu versinken. Wir müssen sofort am Samstag nachlegen“. Dann geht es gegen Hoffenheim.

„Unfassbar ärgerliches Ergebnis“

Und so wie es derzeit aussieht, müssen sich die Bayern nach dem überraschenden Pokal-K.o. bei nur zwei Zählern Vorsprung auf Dortmund in der Liga gewaltig strecken, um auf ihrer bereits gescheiterten Triple-Mission wenigstens noch den Pflichttitel einzufahren. Dabei sollte Tuchel in den Wochen der Wahrheit den großen Erfolg garantieren.

Und jetzt? Jetzt steht nach vermeidbaren Gegentoren von Rodri (27.), Bernardo Silva (70.) und Erling Haaland (76.) ein „unfassbar ärgerliches Ergebnis“, so Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der zusammen mit Kahn bei der Entlassung von Julian Nagelsmann ins Risiko gegangen war. Rein statistisch gesehen hat der FC Bayern wie schon in den vergangenen beiden Jahren keine Chance mehr aufs Halbfinale. Doch Kritik am neuen Coach gab es keine. Zumal sich die Bayern bis zum verhängnisvollen 0:2, das der völlig indisponierte Dayot Upamecano mit einem schweren Patzer eingeleitet hatte, mindestens auf Augenhöhe mit „der besten Mannschaft Europas“ (Kahn) sahen. „So wie wir spielt hier selten eine Mannschaft“, sagte Salihamidzic. Auch Tuchel verstand die klare Niederlage im Trainerduell mit Pep Guardiola „überhaupt nicht. Wir sind bestraft worden in Phasen, wo wir absolut die bessere Mannschaft waren“. Bis zur 70. Minute habe er sich sogar „ein bisschen schockverliebt“ in sein Team, sagte Tuchel. Er habe „so viele gute Dinge gesehen, dass ich mich weigere, nur das Ergebnis in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat Spaß gemacht zu coachen.“ Das Ende war dann weniger erfreulich.