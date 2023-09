Deutschland hat den Weltmeister-Titel! In einem packenden Finale bei der Basketball-WM hat sich die DBB-Auswahl gegen Serbien durchgesetzt und sich zum Champion gekrönt. Auch im Finale überzeugte der 1,91 Meter große Ex-Ratiopharm Ulm-Spieler Andreas Obst mit einer starken Leistung.

Andreas Obst und das perfekt Spiele gegen die USA

Im WM-Halbfinale von Manila überragte Bayern München-Profi Andreas Obst alle NBA-Stars. Am Ende eines historischen Basketball-Abends, wurde der Bayern-Profi zum international gefeierten WM-Helden.

Andreas Obst machte für Deutschland gegen die USA ein überragendes Spiel und ebnete den Weg in das WM-Finale.

© Foto: Aaron Favila/dpa

Beim 113:111-Spektakel im WM-Halbfinale gegen Olympiasieger USA wurde Obst mit 24 Punkten und einem wichtigen Dreier in der Schlussphase zum Gesicht des Basketball-Sensationserfolgs. „Ich muss mich schon noch ein bisschen kneifen. Mit dieser Gruppe ist es eine Ehre zu spielen“, sagte der Ex-Ulmer, der von 2019 bis 2021 für Ratiopharm Ulm spielte. In der Saison 2020/21 war Obst mit 13,6 Punkten je Begegnung zweitbester Ulmer Korbschütze und schloss sich dann Bayern München an. Erst im März verlängerte der gebürtige Hallenser seinen Vertrag beim FCBB bis 2026.

Voigtmann voll des Lobes für Andreas Obst

Johannes Voigtmann war angesichts der Leistung von Obst begeistert. „Wir sagen immer, Andi ist der beste Werfer dieses Planeten. Er ist unglaublich“, sagte Voigtmann. Der Flügelspieler selbst wollte sich nicht zu sehr feiern, teilte aber mit seiner Fangemeinde doch noch ein seltenes Glücksgefühl. „Bester Dopingtest meines Lebens“, verkündete Obst stolz via X.

Starke Stats für den Ex-Ulmer

Andreas Obst ist der beste Dreierschütze im deutschen Team. Fast 45 Prozent seiner Würfe von draußen hat der Guard aus Halle an der Saale im WM-Turnier versenkt. Läuft Obst heiß, folgen nicht selten Runs, die den Weg zum Erfolg ebnen. Wie eben im Halbfinale und Finale. Jeder Gegner muss ihn auf dem Zettel haben, doch die USA waren nicht gewappnet.