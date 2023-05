In den BBL Playoffs 2023 kämpfen aktuell acht Teams im Viertelfinale um den Einzug in die Runde der letzten vier. Welches Team Nachfolger von Vorjahresmeister ALBA Berlin wird, soll dann spätestens am 20. Juni 2023 feststehen.

Spielplan, Termine und Live-Übertragung – wir haben alle wichtigen Infos zu den Basketball-Bundesliga Playoffs für euch zusammengefasst.

Spielplan und Stand der BBL Playoffs 2023

Drei der vier Viertelfinal-Serien sind bereits entschieden. Als Halbfinalteilnehmer stehen bislang die Telekom Baskets Bonn, die MHP RIESEN Ludwigsburg und der FC Bayern München fest. Am Mittwoch, den 24.5.2023, wird im vierten Duell zwischen Ratiopharm Ulm und ALBA Berlin , der Halbfinalgegner der Bayern gesucht.

Termine der BBL Playoffs: Wann ist Halbfinale/Finale?

Der Start der BBL Playoffs war am 14. Mai 2023. Nach den Viertelfinal-Spielen sollen die Halbfinal-Serien ab dem 28. Mai 2023 stattfinden. Die BBL Finals gehen dann am 9. Juni 2023 los.

Die Termine der BBL Playoffs im Überblick:

BBL Playoffs: Live-Übertragung im TV und Stream

Wie gewohnt wird die Basketball-Bundesliga auch in ihrer spannendsten Phase, den Playoffs, von MagentaSport übertragen. Sowohl via TV als auch per Livestream ist der Pay-TV-Sender zu empfangen. Das Magenta-Angebot ist für alle Telekom-Kunden günstiger. Doch auch Nicht-Telekom-Kunden können ein MagentaTV-Abo abschließen.

Doch auch im Free-TV wird es wieder einige Spiele bei Sport1 zu sehen geben. Insgesamt 13 Playoff-Spiele zeigt der frei empfangbare Sportsender live – darunter Spiel 3 der Finalserie. Durchaus möglich also, dass die Entscheidung, wer deutscher Meister wird, kostenfrei im Fernsehen verfolgt werden kann.

Basketball-Bundesliga-Playoffs 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.