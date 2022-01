Der Weltranglisten-Dritte geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Qualifikanten Radu Albot aus Moldau (nicht vor 6 Uhr deutscher Zeit/Eurosport). Albot war bereits einmal die Nummer 39, belegt derzeit aber nur Platz 124 in der Weltrangliste. Zverev ist der einzige im Feld verbliebene deutsche Spieler in den Einzel-Konkurrenzen. Er zählt zu den Favoriten und hat sich seinen ersten Grand-Slam-Titel zum Ziel gesetzt.