Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schafft der 1. FC Heidenheim in einem unglaublichen Aufstiegs-Finale den Sprung in die Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV muss dagegen erneut in die Relegation, wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) berichtet. Heidenheim gewann durch ein Eigentor, einen Strafstoß und einen Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit nach 0:2 mit 3:2 (0:0) bei Jahn Regensburg, verdrängte den bereits feiernden HSV noch von den Aufstiegsrängen und begleitet den SV Darmstadt 98 ins Oberhaus. Der HSV muss somit trotz des 1:0 (1:0) bei Absteiger SV Sandhausen in die Entscheidungs-Spiele gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart. Regensburg steht als zweiter Absteiger fest. Heidenheim entriss Darmstadt, das 0:4 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth verlor, sogar noch die Meisterschaft.

HSV muss in die Relegation wegen Last-Minute-Aufstieg von 1. FC HDH

Im Kampf um den Aufstieg setzte der HSV wie von Trainer Tim Walter angekündigt gleich ein Zeichen und ging bereits in der dritten Minute durch einen Treffer von Jean-Luc Dompé in Führung. Und zu Beginn der 2. Halbzeit jubelten erneut die Hamburger, denn da geriet Heidenheim durch ein Tor von Prince Osei Owusu in Rückstand (51.). Owusu legte sechs Minuten später nach, ein Eigentor von Benedikt Saller hielt Heidenheim im Spiel (58.).

Beim Abpfiff jubelten die Hamburger schon ausgelassen, Sandhausens Stadionsprecher gratulierte zum Aufstieg. Doch das Spiel in Regensburg lief noch fast zehn Minuten und der FCH glich durch einen Elfmeter von Jan-Niklas Beste aus (90.+3) und kam durch Tim Kleindienst (90.+9) tatsächlich noch zum Sieg. In Sandhausen herrschte Schockstarre. Nach 15 Minuten Nachspielzeit war in Regensburg Schluss und Heidenheim jubelte.

Heidenheims Adrian Beck (M) jubelt nach dem Spiel über den Aufstieg und die Meisterschaft in der 2. Bundesliga.

© Foto: Tom Weller, dpa



Heidenheimer OB und Bürgermeisterin gratulieren zum Aufstieg

Oberbürgermeister Michael Salomo und Bürgermeisterin Simone Maiwald freuen sich über den Aufstieg des 1. FC Heidenheim 1846 in die 1. Fußball-Bundesliga und über die Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat nach dem Auswärtssieg gegen den SSV Jahn Regensburg pünktlich zum Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga den Spitzenplatz an der Tabelle erobert.

„Ich gratuliere dem 1. FC Heidenheim 1846 und allen Fans zu diesen beiden Spitzenleistungen“, sagt Oberbürgermeister Michael Salomo. „Der Aufstieg allein stellt eine bemerkenswerte Mannschaftsleistungen des Teams um Trainer Frank Schmidt und allen Verantwortlichen und Mitarbeitenden des 1. FC Heidenheim 1846 dar; die gewonnene Meisterschaft macht diesen Erfolg perfekt und zeigt, dass das gesamte Team eine herausragende Saison gespielt hat. Dabei blieb der Verein trotz vieler Erfolge bodenständig und sympathisch und sich damit treu.“ Das geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor.