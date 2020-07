Das mediterran geprägte Urlaubsland an der Adria mit seiner langen, buchtenreichen Küste und den vielen Inseln drängte energisch auf eine Öffnung der europäischen Grenzen. Nun sind sie für kroatische und europäische Urlauber wieder offen.

Pünktlich zuröffnetwieder seine Grenzen. Im März waren diese aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen worden. Nun sind diefür deutsche Bürger wieder aufgehoben. Bei dergibt es allerdings neue Regelungen. So werden die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts in Kroatien registriert. Da es beim Grenzübertritt zu langenkommen kann, empfiehlt das kroatische Innenministerium, die Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online zu hinterlegen . Nach der Registrierung wird ein Text mit einer Benutzer-ID-Nummer angezeigt. Diese Nummer sollte man sich, damit man ihn bei der Einreise vorzeigen kann.

Eine Quarantäne-Pflicht besteht für Urlauber aus Deutschland, sowie Bürger anderer EU-Mitgliedsstaaten nicht. Voraussetzung dafür ist allerdings: Die Grenzübertritte dürfen nicht von Bosnien und Herzigowina, dem Kosovo, Serbien oder Nordmazedonien aus erfolgen. Sonst droht eine zweiwöchige häusliche Selbstisolation.

Ja, da in Österreich keine Beschränkungen für Reisende gibt. Ähnliches gilt für Slowenien. Allerdings sollte die Durchreise nicht später als zwölf Stunden nach der Einreise nach Slowenien erfolgen. Zwischenstopps in Slowenien sind nicht erwünscht.

So wie in Deutschland, besteht auch in Kroatien eine Mundschutz-Pflicht in öffentlichen Verkehrmitteln. Daszu anderen Menschen von 1,5 Metern gehört ebenso zur Pflicht. Ingilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- Nasenbedeckung auch für das Einkaufen im Supermarkt. Sobald Reisende ihre Unterkunft verlassen, sollte eingetragen werden, das wird allerdings nur empfohlen. Soziale Kontakte sollten auf ein Mindestmaß beschränkt werden.