Es war vor 20 Jahren die beinahe unausweichliche Antwort auf die verheerenden Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA: Mit der Unterstützung britischer Truppen flog das US-Militär am 7. Oktober die ersten Luftangriffe gegen Stellungen der Taliban in Afghanistan. Damit begann die „Operation Dauerhafte Freiheit“, die den Weg bereiten sollte für den Aufbau einer stabilen Demokratie am Hindukusch. Die meisten Experten sprechen heute...