Eine Rakete vom Typ Falcon 9 startet von Cape Canaveral in den USA in Richtung Weltraum. An Bord ist ein Internet-Satellit für das Starlink-Netzwerk, das wie die Rakete auch zum Unternehmen SpaceX gehört, an dem der Milliardär Elon Musk die Mehrheit hält. © Foto: Malcolm Denemark/FloridaToday/AP/dpa