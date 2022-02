Anders als in Deutschland ist der Lehrbetrieb an den Schweizer Hochschulen kaum beeinträchtigt. „Bei uns wird zwar an den Türen genau kontrolliert, ob jemand geimpft oder getestet ist. Die meisten Veranstaltungen finden aber in Präsenz statt“, erzählt Lukas (19), der sich an der Eidgenössis...