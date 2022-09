In diesen Tagen geht es in Berlin um die Zukunft der Bahn. Das Who’s who der Verkehrsbranche trifft sich zur Messe Innotrans und bestaunt autonome Züge, berät über Wasserstoffantriebe für ICEs und testet Apps für sämtliche Mobilitätsdienste vom Pooling-Auto über das Sharing-Rad bis hin zur...