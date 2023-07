Im Bundesjustizministerium spricht man in der Regel eine eindeutige Sprache. Und so heißt es dann in aller Klarheit aus dem FDP-geführten Haus: „Der Einsatz von V-Personen durch die Strafverfolgungsbehörden im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist derzeit nicht ausdrücklich gesetzlich gere...