Die Diskussion über Corona-Impfungen und Maskenpflicht für Schulkinder nimmt an Fahrt auf. So gibt es Kritik an US-Plänen, künftig auch Fünf- bis Elfjährige zu impfen. Eine generelles Impfen in dieser Altersgruppe lehne er ab, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein am Mittwoc...