Vadim Ivanovich (r) hilft Ermittlern bei der Aufklärung möglicher Kriegsverbrechen, nachdem die Leiche seiner Frau am 6. Juni 2022 aus einem behelfsmäßigen Grab an ihrem Haus in Mala Rohan, Ukraine, exhumiert wurde. Sie wurde während der russischen Invasion und Besetzung der Stadt durch Granatenbeschuss getötet. Er hält ein altes Familienfoto seiner Frau in der Hand, das sein Sohn Pavlo in den Trümmern gefunden hat. Sie hätten bald ihren 45. Hochzeitstag. © Foto: Carol Guzy