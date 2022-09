Es ist eine der unzähligen Gassen in der Metropole Mumbai, in der sich Kadirun Sheikh ihr Geschäft aufgebaut hat. Genauer gesagt in Dharavi, einem der größten Slums Asiens. An den Treppenstufen ihres blauen Hauses steht die Händlerin. Links und rechts von ihr sind Knoblauch, Paprika, Tomaten un...