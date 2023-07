Der eine will möglichst schnell in die Nato, der andere die Aufnahme von Schweden verhindern. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, dürften zentrale Figuren auf dem Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius sein. © Foto: Francisco Seco/AP/dpa