Welche Corona-Maßnahmen ab Herbst wieder möglich sein sollen, wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Sondersitzung am 1. Juli abstimmen, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), am Donnerstag in Magdeburg....