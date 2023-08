Wer in München eine 65-Quadratmeter-Wohnung mieten will, zahlt im Schnitt rund 1200 Euro kalt. In Berlin kostet diese Wohnung laut einer Untersuchung des Forschungsinstituts Empirica rund 860 Euro. Wohnen ist so teuer wie selten zuvor. Seit Jahren wachsen die Mietpreise an – und ein Ende ist nich...