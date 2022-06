Seit der historischen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Frauen das Recht zu nehmen, frei über eine Abtreibung zu entscheiden, kochen in den USA die Gemüter hoch. Schon am Freitagmorgen hatten sich vor dem ­Supreme-Court-Gebäude in Washington tausende Demonstranten versammelt. Am Wochenende...