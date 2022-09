Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man sich zurücklehnen und die spannende Handlung genießen. Wie der Einstieg in einen atem­beraubenden Spionage-Krimi gibt der Sabotage­anschlag auf die vier Nord-Stream-Röhren derzeit mehr Rätsel auf, als Lösungs­ansätze zu bieten. Anders als in einer f...