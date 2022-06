„Der Imperialismus in Ost und West ist schuld am Krieg“, ruft eine Frau mittleren Alters in ein Mikrofon. Der Beifall ist verhalten. Die Rednerin kommt von der linksradikalen Splitterpartei MLPD, die bei den Demonstrationen gegen den G7-Gipfel hoch oben im Schloss Elmau Flagge zeigt. Anschließe...