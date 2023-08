Corona meldet sich zurück – ein klein wenig. Denn eine neue Variante macht die Runde, mal als EG.5, mal als „Eris“ bezeichnet. Anderswo, etwa in Großbritannien, aber auch auf Mallorca, werden Anstiege bei der Zahl der Infizierten mit EG.5 in Verbindung gebracht. In New York ebenfalls, weshal...