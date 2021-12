Nach dem Rückzug von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik hat auch dessen Nachfolger als Regierungschef, Alexander Schallenberg, seinen Rücktritt angekündigt. Er werde zurücktreten, „sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen sind“, erklärte Schallenberg am Donnerstagabend in Wien. Er sprach sich dafür aus, dass künftig wieder der Parteivorsitzende der konservativen ÖVP auch die Regierung führe.

Damit ist Alexander Schallenberg der am kürzesten dienende Kanzler Österreichs, wie ein Twitter-Nutzer feststellte:

Nach dem plötzlichen Rücktritt von Schallenberg stellt sich die Frage, wer auf ihn Folgen könnte. Nach Angaben des österreichischen Portals „Kurier“ wird(49) als Nachfolger behandelt. Er würde das Amt als Regierungschef und als Chef der ÖVP übernehmen, so das Portal weiter. Vizekanzler Werner Kogler von den mitregierenden Grünen betonte in einer Stellungnahme am Donnerstag, ihn verbinde mit Nehammer eine gute Gesprächs- und Arbeitsbasis.