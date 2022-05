Die Corona-Maske in Bus und Bahn war für viele ein Graus: Bis heute weigern sich einige Fahrer, sie richtig aufzusetzen und führen erbitterte Diskussionen mit Kontrolleuren. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will dem ein Ende machen und die Maskenpflicht in Flugzeugen, Bussen und Bahnen ...