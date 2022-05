Greenpeace-Aktivisten hängen im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg mit einem Banner mit der Aufschrift „Kein Essen in den Tank!" auf dem Gelände von Archer Daniels Midland (ADM) an einem Silo und protestieren gegen die Produktion von Biokraftstoffen mit Nahrungsmitteln. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will die Produktion einschränken. Doch es gibt Widerstand – auch in der Regierung. © Foto: Daniel Bockwoldt/dpa