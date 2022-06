Die Wohn- und Geschäftsraäume wurden durchsucht, der Beschuldigte vorläufig festgenommen, Haftbefehl beantragt: Für den umstrittenen Stuttgarter „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg kommt es nun ganz dicke – auch wenn der Name des Beschuldigten von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht offiziell bestätigt wird.

Gegen den 47-Jährigen bestehe der Verdacht, „seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben zu haben und hierbei die Zuwendenden über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben“, heißt es in der Pressemitteilung der Ermittler. Der Tatverdächtige soll demnach „einen höheren sechsstelligen Betrag“ der eingenommenen Zuwendungen „zweckwidrig für sich verwendet haben“. Umfangreiches Beweismaterial sei bei der Durchsuchung sichergestellt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 47-Jährige werde noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Juristisch gehe es um die Vorwürde des Betrugs und der Geldwäsche.

„Spenden“ und „Schenkungen“ illegal verwendet?

Der Stuttgarter IT-Unternehmer Michael Ballweg ist als Gründer der „Querdenken“-Bewegung während der Corona-Pandemie bekannt geworden – und durchaus auch berüchtigt. Neben politischen Kontakten zu Extremisten stand seit Längerem auch das Finanzgebaren des 47-Jährigen in der Kritik : Über ominöse „Schenkungen“ seiner Anhänger nahm Ballweg über einen langen Zeitraum hohe Summen ein, die direkt auf seine Privatkonten flossen. Ob dabei steuer- und strafrechtlich alles mit rechten Dingen zuging, wurde von Kritikern stets bezweifelt: „Ich halte das für gewerbsmäßigen Betrug und habe diese Einschätzung auch schon unserer Polizei und unserem Finanzminister Danyal Bayaz vorgetragen“, sagte etwa der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte und Experte für Verschwörungsmythen, Michael Blume, jüngst im Interview mit unserer Zeitung . Durch das Gebaren von Ballweg und anderen Verschwörungsunternehmern würden „nicht nur Steuern hinterzogen, sondern auch alle Regeln der Transparenz verletzt. Jeder Verein muss Spenden ordentlich dokumentieren, aber den Feinden von Demokratien und Wissenschaft lassen wir bisher Abzocke und Radikalisierung durchgehen“, sagte Blume. Als Reaktion auf die Durchsuchung sprach Blume auf Twitter am Mittwoch von einer „guten Nachricht für eine wehrhafte Demokratie“.

Arzt Schiffmann macht Razzia bekannt

Auch die SPD-Fraktion im Landtag begrüßte die Ermittlungen. „Den Geschäftspraktiken der sogenannten Querdenker und deren Hintermännern müssen lückenlos aufgeklärt werden“, sagte ihr rechtspolitischer Sprecher Boris Weirauch. „Diesen Leuten müssen die Ressourcen entzogen werden, die es ihnen ermöglichen, unsere Demokratie zu bekämpfen.“