Rindersteak ganz ohne Tierleid – Laborfleisch macht es möglich. Der Startup-Gründer Didier Toubia aus Israel hält eine Petrischale und einen Teller mit einem Steak in seinen Händen. In der Petrischale befinden sich bestimmte Stammzellen einer Kuh, aus denen in drei bis vier Wochen ein Steak im Labor gezüchtet werden kann. © Foto: Ilia Yechimovich/picture alliance/dpa